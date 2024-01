Samsung i Google łączą siły. W końcu wszyscy skorzystają z jednej aplikacji

Dla zaznajomionych z ekosystemem Samsung nazwa nie jest nowa. Quick Share to bowiem autorska aplikacja Samsunga, która robi to samo, co AirDrop i Nearby Share - pozwala na bezprzewodowe przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami. Sęk w tym, że aż do grudnia ubiegłego roku Quick Share było dostępne jedynie pomiędzy urządzeniami Samsunga, w tym laptopami Galaxy Book, a próby instalacji na urządzeniach (smartfonach, tabletach, laptopach) innych firm spełzały na niczym. Do tego był także haczyk, gdyż aplikacja na Windows ma specyficzne wymagania: karty sieciowe WiFi i Bluetooth produkcji Intela. Wobec tego Nearby Share dla wielu pozostawało znacznie bardziej atrakcyjną metodą przesyłania plików.