Smartfony Samsunga dogadają się teraz z laptopami z Windowsem. Jest ważna aktualizacja

Jeśli twój sprzęt nie spełnia ww. wymagań, to niestety będziesz musiał się obejść się smakiem i zamiast tego skorzystać z innych rozwiązań. Aplikacja Łącze z telefonem oraz Google Udostępnianie w pobliżu działają bardzo dobrze i nie ma powodu, aby z nich nie korzystać. To jedne z lepszych narzędzi do bezprzewodowego przesyłania plików, które również bez problemu można odpalić na smartfonach Samsung Galaxy.