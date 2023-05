MediaTek ma nowego konkurenta dla Snapdragona 8 Gen 2. Oto Dimensity 9200+

Tajwański producent procesorów do smartfonów w ostatnich przeżył istne odrodzenie. Firma, która do niedawna była uznawana za taką, która produkuje czipy dla super tanich urządzeń, dziś konkuruje z Qualcomemm. A nowy MediaTek Dimensity 9200+, który był już zapowiadany przez markę od tygodni, wreszcie zadebiutował oficjalnie i jest gotów trafiać do pierwszych telefonów.