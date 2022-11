Takie będą telefony z Androidem w 2023 r. Nowe Snapdragony pokazują, czego się spodziewać

Bloki do przeliczeń SI mają znacząco poprawić działanie aparatów w telefonach. Chipy Qualcomma mają analizować w czasie rzeczywistym obraz z aparatu przez technikę semantycznej segmentacji. Jak tłumaczy Qualcomm, dzięki temu telefon rozumie co widzi aparat, w tym włosy, niebo, twarz, tkaninę ubrania - i może odpowiednio optymalizować zdjęcie bądź wideo tak, by wyglądało jeszcze wierniej rzeczywistości. Snapdragon 8 Gen 2 ma przy tym obsługiwać matryce do 200 megapikseli, radzi sobie też z kodekiem AV1 do wideo w rozdzielczości 8K z HDR przy 60 kl./s.