Grzybowa elektronika to przyszłość. Tak będą wyglądać ekologiczne komputery

Badacze przekonują, że odpowiednio przechowywana skóra może utrzymywać swoje własności przez kilkaset lat, a więc idealnie nadaje się na element układu elektronicznego. Co ważne, po zakończeniu cyklu życia układu elektronicznego, skóra stanowiąca jego podłoże rozkłada się w całości w glebie w ciągu dwóch tygodni. Zważając na to, że podłoże stanowi objętościowo największą część układu elektronicznego, to jest to znacząca korzyść dla środowiska naturalnego, do którego co roku trafia kilkadziesiąt milionów ton odpadów tego typu.