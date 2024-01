Aplikacja, z której korzystasz nie ma twojego ulubionego trybu? Nowy Android go wymusi

Tryb ciemny zagościł w sercach użytkowników. Problem w tym, że nie wszystkie aplikacje go oferują. Dlaczego? Może twórcy nie chcieli poświęcać dodatkowego czasu na stworzenie alternatywnej wersji kolorystycznej. A może uważają, że nie jest ona potrzebna do szczęścia. Nadchodzi zmiana i to już w najnowszej wersji systemu Android.