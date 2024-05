Te smartfony otrzymają Androida 15. Twój jest na liście?

Sony trochę zawodzi w kwestii aktualizacji smartfonów i jego polityka jest... bardzo nie na miejscu. Telefony zyskują co najwyżej 2 aktualizacje Androida, mimo tego, że nie należą do najtańszych. Ptaszki ćwierkają, że w tym roku ma się to zmienić i nowa Xperia 1 VI wreszcie zyska ludzkie 5 lat wsparcia i 4 aktualizacje systemu.