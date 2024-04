Ten producent wydłuża wsparcie. Będzie aktualizował smartfony długimi latami

Jako że Honor Magic 6 Pro od wyciągnięcia z pudełka działa na "czternastce", to nowa polityka aktualizacji sprawi, że model otrzyma nawet Androida 18 w przyszłości. Urządzenie będzie aktualizowane do 2029 r., co dla wielu użytkowników może okazać się kluczowe. Dzisiejsze smartfony powoli ewoluują i kolejne generacje sprzętów najczęściej nie otrzymują większych ulepszeń względem poprzednika, więc zmiana telefonu co 3-4 lata wydaje się rozsądna. W tym czasie będziemy pewni, że otrzymamy najnowsze funkcje Androida.