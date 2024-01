Już nie trzeba iść do operatora. Te smartfony kupisz już normalnie w sklepie

Honor powrócił do Polski w maju 2023 r. Po długiej i jednak odczuwalnej nieobecności, wszak na naszym rynku telefony nazywane były „tańszym Huaweiem” i cieszyły się sporą popularnością. Płaciło się stosunkowo niewiele, a zyskiwało niezłą jakość. W momencie kiedy Huawei stracił dostęp do usług Google podobny los szybko spotkał markę Honor, należącą właśnie do chińskiego giganta. Ostatecznie jednak oddział został sprzedany, nowe telefony odzyskały Google’a, a marka wróciła do Polski.