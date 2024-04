Google jak Microsoft - łączy Androida, Chrome i Pixela. Stawia wszystko na jedno

Jednym z niedawnych manewrów, jakie wykonał Microsoft, to uczynienie sztucznej inteligencji absolutnego priorytetu. Azure, Microsoft 365, Xbox - wszystko ma przeć w stronę AI, która w ocenie Microsoftu będzie najważniejszą i kluczową technologią większości dziedzin informatyki. Dodatkowo, firma skonsolidowała dział Surface i Windows, na nowo interesując się użytkownikami indywidualnymi by dopilnować, by jak największa ich liczba korzystała z usług i aplikacji SI na platformach Microsoftu.