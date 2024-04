Android zacznie straszyć użytkowników. Będzie wiadomo, czy telefon zdąża w stronę wysypiska

Nie wszystkie urządzenia będą obsługiwać funkcję żywotności pamięci. Urządzenia muszą gromadzić i udostępniać te informacje systemowi Android za pośrednictwem interfejsu Health HAL. Jeśli telefon tego nie obsługuje, interfejs zwróci wartość -1, co oznacza, że funkcja jest niedostępna. To, czy dane urządzenie obsługuje to tę funkcję, zależy od producenta lub dostawcy czipu pamięci