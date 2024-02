Chcesz korzystać z aplikacji Gemini w Polsce? Oto jak ją zainstalować

W zeszłym tygodniu Google oficjalnie poinformowało o zmianie nazwy Barda na Gemini oraz kilku nowościach dotyczących czatbota-asystenta. Przede wszystkim od teraz dostępna jest subskrypcja Google AI Advanced dająca dostęp do modelu Gemini Ultra 1.0 - podobna do ChatGPT Plus dającej dostęp do GPT-4, ale i własna aplikacja mobilna.



Jednak to, co różni obie nowości, to ich dostępność. Choć już teraz możemy zapłacić za Google AI Advanced, to na próżno szukać u nas aplikacji Google Gemini. Przynajmniej oficjalnie.