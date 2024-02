Gogole doda nowy kontakt w twoim telefonie. Porozmawiasz z nim?

Integracja Barda z domyślną aplikacją do SMSów w systemie Android - Wiadomościami Google to jedna z najgłośniej ogłaszanych integracji chatbota Google, jakie dotychczas zapowiedziano. Ale na ogłoszeniach i zapowiedziach się skończyło, bo od około 11 miesięcy nadal czekamy by Bard - oprócz wyszukiwarki, Asystenta, Google Workspace i Gmaila - wskoczył także do aplikacji do SMSów.



Choć na tę jeszcze poczekamy, to do sieci trafiły pierwsze zrzuty ekranu tego, jak mogłaby wyglądać owa integracja.