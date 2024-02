Google ogłosił ważną zmianę. Żegnamy Barda, witamy coś nowego i lepszego

Subskrypcja będzie kosztować 19,99 dol. miesięcznie (ok. 81 złotych) i oprócz dostępu do Gemini Advanced, jej subskrybenci otrzymają wszystkie benefity subskrypcji Google One Premium (m.in. 2 TB przestrzeni w Google Drive, funkcje Premium Google Meet oraz Kalendarza Google). Dla niezdecydowanych Google przygotował darmowy, dwumiesięczny okres próbny. Plan Gemini Advanced dostępny jest już dziś, jednakże jedynie na terenie 150 krajów, wśród których (póki co) brakuje krajów europejskiego obszaru gospodarczego.