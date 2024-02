Google zmienia nazwę swojej kluczowej usługi. O co chodzi?

"Gemini to najlepszy sposób na uzyskanie bezpośredniego dostępu do Google Al. Wszystkie funkcje współpracy, które znasz i kochasz, nadal tu są i będą coraz lepsze w erze Gemini. Ulepszyliśmy również interfejs użytkownika, aby zmniejszyć wizualne zakłócenia, poprawić czytelność i uprościć nawigację.

Dążymy do zapewnienia wszystkim bezpośredniego dostępu do Google Al, a od tego tygodnia każdy użytkownik Gemini w obsługiwanych przez nas krajach i językach ma dostęp do najlepszej rodziny modeli Google Al. Aby lepiej odzwierciedlić to zobowiązanie, zmieniliśmy nazwę Barda na Gemini"