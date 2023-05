Google Bard wkracza do Polski. I zaprasza do siebie fanów ChatGPT

Bard na dziś oferuje niemal identyczną funkcjonalność, co ChatGPT. Czatbot Google’a może więc być wykorzystany do wyszukiwania informacji w Internecie, czy też do ich przetwarzania, w tym kreowania wniosków czy przeredagowywania. Bard potrafi też, tak jak ChatGPT, pomóc przy pisaniu raportów, dokumentów czy nawet relatywnie prostych aplikacji. Podobno.



Bard do tej pory był dostępny wyłącznie dla anglojęzycznych użytkowników mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na dodatek trudno było wymusić do niego dostęp przez sztuczki pokroju usług VPN. O domniemanych zaletach (i wadach) czatbota Bard użytkownicy i dziennikarze z Polski i większości świata mogli sobie co najwyżej poczytać. Aż do teraz.