Najtańszy składany smartfon. Nie uwierzysz, ile będzie kosztował

Oprócz głównego wewnętrznego składanego ekranu, Blackview Hero 10 zyska również dodatkowy mały okrągły panel umiejscowiony obok modułów aparatów. Całość będzie działać na Androidzie 13, chociaż już dostępne są pierwsze deweloperskie wersje Androida 15. No dobra, ale ile to wszystko ma kosztować? Niewiele, bo zaledwie 399 euro (ok. 1700 zł). W tej cenie można oczywiście kupić dużo lepiej wyposażone klasyczne telefony, takie jak np. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Jednak taki koszt składnego panelu jest niewątpliwie atrakcyjny. Osobiście mam wątpliwości co do długowieczności takiego wynalazku, gdyż mówimy o bardzo taniej propozycji, która ma na pokładzie ruchome elementy.