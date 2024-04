Samsung Galaxy Z Flip 6 to nowa nadzieja składanych telefonów. Oto co już wiemy

Może i Samsung odrobił w tym roku lekcję i jego Exynos jest dobrym procesorem, ale jak pokazują liczne benchmarki oraz doświadczenia faktycznych użytkowników - Snapdragon 8 Gen 3 sprawuje się odrobinę lepiej. Dlatego cieszy wiadomość, że to właśnie ten procesor znajdzie się w tegorocznym składanym smartfonie producenta. Towarzyszy mu 8 GB RAM, a całość pracuje pod kontrolą Androida 14. A najlepszą wiadomością jest to, że wydajność Galaxy Z Flip 6 jest mocno zbliżona do wydajnościowego potwora - Samsunga Galaxy S24 Ultra.