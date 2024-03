Ten składany smartfon jest lżejszy niż iPhone. A ma dwa ekrany

Zarówno Vivo X Fold 3, jak i X Fold 3 Pro jak na razie dostępne są wyłącznie w Chinach. Podstawowy model został wyceniony na 7000 juanów (ok. 3850 zł), natomiast wersja z dopiskiem Pro kosztuje już 10000 juanów (ok. 5500 zł). Oczywiście, gdy urządzenia zostaną wprowadzone na globalny rynek, to musimy oczekiwać dużo wyższych cen.