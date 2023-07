Ten smartfon zaskakuje wymiarami. Honor z mocną premierą

Najnowsza generacja składaka Honora to widoczny krok w przód względem poprzedniej generacji, czyli Magic Vs. Zmian jest kilka, ale z pewnością największą jest nowy, sztandarowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 (poprzednik miał 8+ Gen 1), który został wsparty 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X. Na pliki za to jest w zależności od wersji 256, 512 GB lub 1 TB wbudowanej przestrzeni UFS 4.0.