Polacy kochali tę markę smartfonów. Właśnie wraca na nasz rynek

Jeszcze kilka lat temu, gdy Honor należał do Huaweia, firma cieszyła się dużą popularnością w naszym kraju. Na polskim rynku zadebiutowało wiele modeli z różnych półek cenowych, które były kojarzone z „tańszym Huaweiem”. Po latach nieobecności, firma wreszcie wraca do kraju nad Wisłą i nowe urządzenia wejdą do sprzedaży niebawem.