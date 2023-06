Wiemy wszystko o Samsungach Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5 - wygląd, specyfikacja i cena

Najbardziej wyczekiwana przeze mnie premiera smartfonów Samsunga jest tuż za rogiem. Gdy ludzie zachwycali się możliwościami modelu Galaxy S23 Ultra, to ja szukałem informacji o nadchodzącym Galaxy Z Flip 5, bo składane telefony to życie, taniec i śpiew. To czysta radość, bo może nie są praktyczne, ale mają w sobie to coś, co sprawia, że gdy raz weźmiesz je do ręki, to nie możesz przestać o nich myśleć.



Cieszę się, że według statystyk sprzedaży jest coraz więcej ludzi myślących tak jak ja, a ten rok wręcz rozpieszcza fanów tych urządzeń. Za chwilę zadebiutuje Samsung Galaxy Z Flip 5, który będzie miał niesłychanie trudne zadanie - musi przekonać, że jest lepszy niż fenomenalna Motorola raz 40 Ultra. Żeby ta sztuka się udała, to musi mieć odpowiednią specyfikację, którą już znamy.