Nowy składany smartfon poniżej 3000 zł. Nubia wydaje hit

A co, jeśli powiem, że Nubia może być znacząco tańsza nawet od propozycji Motoroli? Czy to pierwszy tani składak? Tyle pytań, a odpowiedź jest jedna: Nubia Flip 5G ma startować z pułapu 599 euro. Według obecnego przelicznika (gdzie 1 euro = 4,31 zł) jest to 2580 zł. Gdybyśmy spojrzeli na to realistycznie, w Polsce najtańszy składak mógłby kosztować około 2799-2899 zł na start.