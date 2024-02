Producent podaje, że wóz rozpędza się od zera do setki w zaledwie 2,78 sekundy. Maksymalna prędkość osiągana przez tego sedana to z kolei 265 km/h. Na stoisku firmy można było podziwiać go w wersji kolorystycznej Aqua Blue. A co z zasięgiem? Ten zależy od wybranego akumulatora - ten o standardowy (73,6 kWh) zapewni 668 km jazdy bez ładowania, a drugi i pojemniejszy (101 kWh) nawet 800 km.