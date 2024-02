Widziałem laptop z przezroczystym ekranem. Już wiem, komu to potrzebne

Przede wszystkim podczas pracy każdy, kto spojrzy na ekran od drugiej strony, zobaczy to, na co my aktualnie patrzymy - tylko w odbiciu lustrzanym. Do tego brak guzików to spora niedogodność, bo żadna haptyka nie jest w stanie zastąpić takiego fizycznego kliknięcia i klawisza ze skokiem, a w tym koncepcyjnym produkcie nawet nie zdecydowano się na dodanie wibracji.