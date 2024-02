Czy to smartfon? Czy to smartwatch? Nie, to nowa Motorola zakładana na nadgarstek

To już taka świecka tradycja, że na wspólnym stoisku Lenovo i Motoroli na targach Mobile World Congress w Barcelonie możemy oglądać wyjątkowe produkty, które prawdopodobnie… nigdy nie wejdą do sprzedaży. W tym roku MWC 2024 było okazją do tego, by przyjrzeć się laptopowi z przezroczystym wyświetlaczem oraz urządzeniu będącym połączeniem smartfona i smartwatcha. Ten drugi sprzęt, jak się nad tym zastanowić, jest niezwykle praktyczny.