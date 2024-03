Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Oto telefon, który obudzi w tobie fotografa

Poświęcam całkiem sporo uwagi aparatowi w Xiaomi Redmi Note 13 Pro, ale oddaję cesarzowi co cesarskie: naprawdę przyjemnie robiło mi się zdjęcia podczas miesięcznych testów. Często ot tak wracałem do fotografii i na zbliżeniu oglądałem coś, co wcześniej mi umknęło. Zdjęcia zwyczajnie sprawiały mi sporo frajdy.