Szukacie nowego smartfona ze świetnym aparatem? Sprawdźcie serię Redmi Note 13 od Xiaomi

A skoro doszliśmy do nagrań, to czas na danie główne, czyli aparat, a Redmi Note 13 Pro+ 5G ma się czym pochwalić. Główny aparat ma 200 Mpix rozdzielczości, jasność f/1,65, optyczną stabilizację obrazu oraz matrycę wielkości 1/1.4 cala, a algorytmy umożliwiają łączenie 16 pikseli w jeden, ale o tym za chwilę. Aparat wyposażony jest w obiektyw 7P z powłoką optyczną ALD, która cechuje się niskim współczynnikiem odbicia, dzięki czemu eliminuje odblaski oraz efekt widma, a to już na pewno docenicie podczas wykonywania ujęć. Towarzyszy mu aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i jasności f/2.2 oraz aparat 2 Mpix do zdjęć makro. Z przodu znajduje się natomiast kamera do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Główny aparat zastosowany w tym modelu to absolutna petarda, dzięki niemu ujęcie może być nie tylko dobre, ale wręcz może być kultowe. Wspomaga go w tym zaawansowany algorytm przetwarzania zdjęć Xiaomi Imaging Engine, który jest w stanie wyciągnąć więcej z każdego kadru, niezależnie czy jest to nagranie wideo czy zdjęcie. Poprawi oświetlenie, dobierze odpowiednią ostrość, podbije kolory, tam gdzie jest taka potrzeba. Dzięki takim umiejętnościom Redmi Note 13 Pro+ 5G idealnie sprawdzi się jako smartfon dla twórców treści internetowych, ale również dla miłośników fotografii, którym zależy na pięknych zdjęciach w dużej rozdzielczości oraz na szybkim działaniu aparatu. A to kluczowe w przypadku spontanicznych ujęć.