Honor pokazuje swoją magię. Trzy smartfony, trzy półki cenowe

Główny aparat w telefonie Honor Magic 6 Lite robi zdjęcia o wielkości do 108 Mpix (f/1.8, 1/1.67”), a do tego dochodzą obiektyw ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2) i 2 Mpix aparat makro. Podzespoły zasila akumulator 5300 mAh ładowany z mocą do 35 W. Jego wymiary to 163,6 x 75,7 x 8 mm przy wadze 183 gramów. A ile trzeba za niego zapłacić? Obecnie nieco ponad 1500 zł (katalogowo 1899 zł).