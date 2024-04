Tablety Honora już w Polsce. Na początek przystępne cenowo modele

Gdyby jednak ktoś szukał jeszcze bardziej podstawowego tabletu w cenie do tysiąca złotych, to Honor ma w portfolio model X9. Sprzęt oferuje również duży, 11,5-calowy ekran LCD TFT pracujący w rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli z podwyższoną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. W tak tanich tabletach wysokie odświeżanie nie jest standardem, więc jest to zdecydowanie na plus. Serce urządzenia to procesor Snapdragon 685 wspierany 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB przestrzeni na dane.