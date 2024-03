Będziesz mógł schować Porsche do kieszeni i się nie wykosztujesz. Honor sypnął nowościami

W Chinach miały swoją premierę dwa modele Honora: Magic 6 Ultimate oraz Magic 6 RSR. Oba telefony to właściwie identyczne urządzenia, które dzielą specyfikację i możliwości, natomiast jedyną większą różnicą okazuje się… wygląd. Urządzenia są zainspirowane marką luksusowych samochodów i jeden z modeli – RSR trafi na globalny rynek jeszcze w tym roku. Jest na co patrzeć – oba telefony wyglądają genialnie, choć to podstawowy Ultimate mocno wyróżnia się na tle konkurencji.