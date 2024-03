Samsung Galaxy Z Fold 6 otrzyma tańszą wersję

Składane smartfony Samsunga zadebiutowały na rynku w 2019 roku, co oznacza, że są z nami już ponad pięć lat. Pomimo upływu lat, Samsung nie zdecydował się na wprowadzenie tańszej wersji flagowego Folda. Z myślą o mniej wymagających użytkownikach, którzy preferują składane konstrukcje, powstała linia Flip. Okazuje się, że to nie wystarcza – w tym roku otrzymamy też drugi model Folda. Co to będzie?