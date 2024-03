Zbliża się nowy telefon Xiaomi. Będzie niedrogi, ale potężny

Xiaomi 13T Pro był jednym z lepszych bardziej przystępnych cenowo najlepszych modeli z 2023 roku – w recenzji oceniliśmy go bardzo wysoko, przede wszystkim przez stosunek możliwości do ceny, ale też superszybkie ładowanie. Brakowało mu jednak kilku funkcji – m.in. technologii LTPO, czyli dynamicznego odświeżania ekranu w zakresie 1-120 Hz, ale tegoroczny model może to naprawić.