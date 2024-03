Nowe tanie Samsungi zostaną pozbawione ważnej funkcji. Wielka szkoda

Wraz z premierą serii Galaxy S24 Samsung mocno stawiał na rozwiązania Galaxy AI, czyli sztucznej inteligencji porozrzucanej po różnych zakątkach systemu operacyjnego. Rozwiązania trafią też do starszych sztandarowych modeli, m.in. do zeszłorocznych Galaxy S23, co potwierdził Samsung. Nie było jednak mowy o bardziej przystępnych cenowo modelach z serii A. Wskazuje na to, że Galaxy AI będzie wyróżnikiem tylko najdroższych smartfonów Galaxy.