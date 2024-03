Ile kosztuje iPhone 15 Pro Max? Nie pytaj o to Turka i Polaka

Sytuacja na rynku iPhone'a jest ciekawa. Od kilku tygodni obserwujemy znaczącą obniżkę cen, czyli coś, czego nie widzieliśmy od lat, a IPhone 15 tanieje tak szybko, że w tym tempie najdalej za dwa miesiące będą dorzucać go do płatków śniadaniowych. Jednak nie wszyscy mają to szczęście, a na świecie są kraje, gdzie ten telefon jest wart kilkukrotnie drożej niż w innych miejscach. Jeżeli właśnie pomyśleliście o pomyśle na biznes, w ramach którego kupicie IPhone’a 15 i sprzedacie go z zyskiem, to doskonale się składa, bo znam kilka państw, gdzie to może się udać.