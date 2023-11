Smartfony wejdą na nowy poziom. Nowy procesor może zmienić wszystko

Jeśli chodzi o cyferki, to czip w porównaniu do poprzednika, czyli Dimensity 9200 ma zapewniać 33 proc. wyższą wydajność CPU i nawet 46 proc. wyższą wydajność GPU. Oznacza to, że gry będą jeszcze lepiej śmigały, wydajności w codziennym użytkowaniu również nie zabraknie. Producent również twierdzi, że Dimensity 9300 jest znacznie szybszy w zadaniach sztucznej inteligencji dzięki nowemu czipowi APU 790 AI.