Masz taki smartfon Xiaomi? To dostaniesz nowy system

Jako że wymienione smartfony są obecnie wspierane przez Xiaomi, to najpewniej prędzej czy później zostaną zaktualizowane do HyperOS. Finalna lista urządzeń, które zyskają wsparcie nowego systemu operacyjnego Xiaomi, może się nieco różnić, ale osobiście nie oczekiwałbym, że będą to znaczące zmiany. W niedalekiej przyszłości powinniśmy dostać oficjalną listę od producenta.