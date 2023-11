Oto dlaczego kupujemy duże smartfony. Zdziwisz się, to nie jest tylko kwestia braku wyboru

Jeżeli swojego pierwszego smartfona kupiłeś lub dostałeś pięć lat temu - lub dawniej, to istnieje duża szansa, że jest on mniejszy niż twój obecny telefon. I nie ma w tym nic złego, rozwój gadżetów i urządzeń technologicznych zawsze szedł w kierunku miniaturyzacji podzespołów, ale zwiększenia rozmiarów ekranu, a smartfony są tego najlepszym przykładem.



Na początku ubiegłej dekady królowały smartfony o ekranach w rozmiarach od 3 do 4 cali. W ich przypadku zwiększenie rozmiaru było napędzane potrzebami, bowiem dla osób o dużych dłoniach samo wpisywanie tekstu na choćby Xperii Neo V mogło powodować dyskomfort, a Samsung Galaxy Ace o przekątnej ekranu 3,65 cala nadal nie był optymalnym urządzeniem do oglądania YouTube.