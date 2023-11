Samsung Galaxy S24 Ultra będzie bestią do gier. Oto dlaczego

Fani smartfonów koreańskiego producenta w tym roku zyskali naprawdę świetną serię Galaxy S23, która miała na pokładzie procesory Qualcomm Snapdragon w nieco mocniejszej wersji for Galaxy. W przyszłym roku podstawowe S24 i S24+ zostaną wyposażone w autorski czip Exynos 2400, a tylko Galaxy S24 Ultra zyska układ Snapdragon 8 Gen 3. Tyle że ponownie będzie to specjalna wersja For Galaxy.