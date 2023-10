Masz ten telefon Samsunga? Dostaniesz Androida 14 i OneUI 6.0

One UI 6.0 to spora rewolucja. Powstała na bazie Androida 14 i obejmuje gruntowne zmiany w wyglądzie systemu, organizacji poszczególnych sekcji oraz w oprogramowaniu do zdjęć. Nowa nakładka zaprzęga do roboty algorytmy sztucznej inteligencji, które mają dbać o to, żeby zdjęcia wychodziły bardzo dobrze, a jeżeli coś niepotrzebnie znajdzie się w kadrze, to za pomocą kilku dotknięć można przeprowadzić gruntowny retusz uchwyconego ujęcia. Poprawiono również rozpoznawanie kluczowych elementów w wideo, umożliwiono tworzenie własnych naklejek, dodano mapę nieba, lepsze skanowanie dokumentów oraz zwiększono możliwości edycji zdjęć.