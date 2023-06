Te smartfony Samsunga dostaną Androida 14 z One UI 6.0 w pierwszej kolejności

Najnowsze sztandarowe smartfony Samsung Galaxy S23 obecnie działają na systemie Android 13 z nakładką One UI 5 - jest to system, z którym wystartowały. I bez większego zaskoczenia, to właśnie seria S23 (w skład której wchodzi Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra) będzie pierwsza, której koreański gigant technologiczny udostępni najnowszego Androida 14 i nakładkę systemową One UI 6.0.