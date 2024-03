8 minut. Tylko tyle potrzebujesz, żeby naładować ten smartfon do połowy

Pojemność akumulatora i moc ładowania to zazwyczaj rzeczy dla fanatyków cyferek, którzy lubią opowiadać ile ich smartfon wytrzymuje i w ile minut potrafi się naładować. To od nich dowiesz się o standardach ładowania, o krzywej mocy, o optymalnych zakresach naładowania. Cała reszta po prostu podłącza smartfon do ładowarki i zapomina o całym procesie.