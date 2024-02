Walczyli ceną, teraz powalczą wydajnością. Nowy Infinix będzie potworem

Nadchodzący smartfon Infinix o nieznanej nazwie ma oferować przede wszystkim potężny procesor MediaTek Dimensity 9300. To bezpośredni konkurent dla Snapdragona 8 Gen 3 znanego z Samsunga Galaxy S24 Ultra, serii Xiaomi 14 i OnePlusa 12. Dimensity 9300 przoduje w kwestii wydajności, co potwierdza styczniowy ranking AnTuTu Benchmark, w którym to właśnie Oppo Find X7 z Dimensity 9300 uzyskał pierwsze miejsce z wynikiem 2209832 punktów.