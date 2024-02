To nie telefon, to bateria z funkcją dzwonienia. Nie zmieścisz w kieszeni, ale zapomniesz o ładowaniu

Urządzenie o nazwie Hard Case P28K, które będzie sprzedawane pod marką Energizer przez firmę Avenir Telecom, posiada dużą baterię, która wystarcza na cały tydzień regularnego użytkowania. Bateria, która trafiła do tego giganta, ma pojemność 28000 mAh. To nie pomyłka: 28 tysięcy mAh w telefonie. Niektóre powerbanki mają tylko 1/3 pojemności P28K, a ich użytkownicy i tak są zadowoleni. Producent podaje, że urządzenie oferuje 122 godziny rozmów i nawet do 2252 godzin czuwania. Dodatkowo, P28K otrzymał ocenę IP69.