Xiaomi Watch S3 oficjalnie. W jednej kwestii Apple Watch może mu czyścić buty

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra to nie jedyne nowości, jakie przygotowała firma od tanich i dobrych sprzętów, którą Polacy wręcz uwielbiają. Wraz z nowymi topowymi telefonami do oferty dołączyły inteligentny zegarek Xiaomi Watch S3 z HyperOS oraz dwa inne sprzęty z kategorii technologii ubieralnej. Co już o nim wiemy poza tym, co widać na zdjęciach?