Marzyliście o tych składanych smartfonach? Porsche bardzo

Po rozłożeniu szerokość telefonu rośnie do 145,4 mm, ale ma wtedy zaledwie 4,8 mm grubości. Główny ekran OLED zajmuje ok. 88,5 proc. powierzchni, ma przekątną długości 7,92-cala, a jego proporcje są zbliżone do kwadratu. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 2344 na 2156 pikseli, a ich zagęszczenie wynosi 402 ppi - tyle samo, co w panelu Cover Display. Również i on jest odświeżany z częstotliwością do 120 Hz, a jego jasność to 1600 nitów.