Mrugnij, a telefon otworzy ci aplikację. Nowa funkcja właśnie zmierza na smartfony

Tak zaawansowane śledzenie wzroku to nie tylko rozwijanie aplikacji. To ogromny krok w kierunku umożliwienia korzystania z telefonu bez rąk, nieważne czy brakuje ich fizycznie, czy mamy je po prostu zajęte. W pierwszym przypadku poprawiłoby to dostępność wysokiej klasy urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami. W drugim natomiast chodzi o zwykłą wygodę. Na pewno nie raz i nie dwa denerwowaliście się, że macie zajęte ręce podczas gotowania, przydałoby się przewinąć ekran, na którym wyświetla się przepis. Kto nie próbował tego robić nosem, niech pierwszy rzuci smartfonem.