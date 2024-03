Honor ma nowy system operacyjny. Te smartfony dostaną aktualizację

Największą nowością systemu operacyjnego MagicOS 8.0 jest funkcja Magic Portal. Można ją przyrównać do pływających pasków bocznych oraz do funkcji Dock z macOS (tej, która wyświetla ikony programów/aplikacji/usług). Rozwiązanie jest bezpośrednio połączone z aplikacjami – np. jeśli otrzymamy wiadomość z adresem w komunikatorze internetowym, to będziemy musieli przesunąć informację na prawy róg i tam wyświetli się ikona Map Google.