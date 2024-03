Algorytmem w potężnych konkurentów. Prezes Honora ma plan

Stara-młoda firma Honor wydaje się wiedzieć, że sam porządny telefon to za mało. Magic6 Pro zapowiada się fantastycznie, ale też świetne produkty mają w swojej ofercie niemal wszyscy liderzy rynku. Co więcej, mają kapitał i środki, by twardo trzymać się swojej rynkowej pozycji. Fantastyczny produkt lub produkt o świetnej relacji ceny do funkcji już nie wystarczy, by myśleć o globalnym sukcesie.