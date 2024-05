Samsung zmieni to w przyszłym smartfonie. Tak zawstydzi Apple'a

Jak dobrze wiadomo, S24 Ultra ma tej pamięci 12 GB we wszystkich wersjach: 256 GB, 512 GB i 1 TB. To duża ilość, która obecnie wydaje się być złotym środkiem w systemie Android, szczególnie jeśli mówimy o telefonach z najwyższej półki. Pamiętajmy, że seria Galaxy S24 będzie wspierana aktualizacjami aż do 2031 r., więc zapasu RAM-u nigdy za wiele. W następnym roku jednak wartość może wzrosnąć, choć nie w każdym przypadku.